В Хабаровском крае на социальную сферу потратили 130 млрд рублей

В Хабаровском крае на социальную сферу направили 130,4 миллиарда рублей — более половины от всех расходов. Законодательная дума одобрила законопроект «Об исполнении краевого бюджета за 2025 год». По итогам года доходы выросли на 20% и составили 227,7 миллиарда рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В целом расходы краевого бюджета оценили в 221,1 миллиарда рублей. Больше всего средств направили на одну из приоритетных сфер — социальную.
На социальную политику выделили 53,8 миллиарда рублей, на здравоохранение — 16,9 миллиарда, на образование — 45,5 миллиарда.
При этом на реализацию национальных проектов в прошлом году направили 30,4 миллиарда рублей, а на финансирование ЖКХ и топливно-энергетического комплекса — 26,7 миллиарда.
Как отметил в ходе заседания министр финансов Хабаровского края Валентин Костюшин, особое внимание уделили статье расходов, которая касается поддержки работников бюджетной сферы. На их зарплаты из казны выделили 64,3 миллиарда рублей. Также губернатор Дмитрий Демешин в 2025 году инициировал повышение оплаты труда бюджетников на 16%.
— Главная цель — увеличение доходов граждан. Уже третий год подряд рост реальных доходов жителей края превышает уровень инфляции. В условиях постепенного восстановления динамики экономического роста нам удалось обеспечить увеличение собственных доходов бюджета и сохранить устойчивость региональной финансовой системы, — подчеркнул Валентин Костюшин.
Помимо этого на заседании обсудили и проект закона об исполнении бюджета краевого фонда обязательного медицинского страхования. На эти цели в начале года предусматривались расходы на сумму 44,1 миллиарда рублей, фактически из бюджета выделили немного больше — 44,3 миллиарда.
Контрольно-счетная палата региона положительно оценила расходование бюджетных средств. Оба законопроекта одобрил краевой парламент.
Напомним, что по решению вице-премьера РФ Михаила Мишустина одним из шести регионов страны, которым списали долги по бюджетным кредитам, стал Хабаровский край. Обязательства субъекта по выплатам заемных средств сократили на 6,55 миллиарда рублей.