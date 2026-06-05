В Хабаровском крае на социальную сферу потратили 130 млрд рублей

Помимо этого на заседании обсудили и проект закона об исполнении бюджета краевого фонда обязательного медицинского страхования. На эти цели в начале года предусматривались расходы на сумму 44,1 миллиарда рублей, фактически из бюджета выделили немного больше — 44,3 миллиарда.