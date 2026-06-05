РСХБ поддержал поэтапный переход к биржевой торговле зерном

Господин Листов отметил, что в мире такой механизм давно используется, тогда как в России через биржу продается меньше 1% зерна. При этом страна остается крупнейшим экспортером пшеницы и обеспечивает около 20% мирового рынка. «Я поддерживаю поэтапный переход на биржевую торговлю зерном», — сказал он. По оценке главы РСХБ, «реально создать организованный рынок за пять лет».