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Индия задумалась о сокращении бюджетных расходов из-за роста цен на нефть

Правительство Индии рассматривает возможность сокращения части бюджетных расходов на фоне увеличения затрат на субсидирование закупок нефти и удобрений.

Правительство Индии рассматривает возможность сокращения части бюджетных расходов на фоне увеличения затрат на субсидирование закупок нефти и удобрений. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

По данным издания, возможный пересмотр расходов не затронет капитальные вложения и финансирование оборонной сферы. При этом в случае сохранения высоких мировых цен на нефть власти могут пойти на дополнительные корректировки бюджета.

Как отмечает газета, ситуация связана с ростом стоимости импорта сырой нефти после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительное давление на экономику оказывают ослабление национальной валюты и ускорение инфляции.

По оценкам, рост потребительских цен может превысить целевой ориентир Центрального банка Индии в 4% годовых. На этом фоне выполнение плана по сокращению бюджетного дефицита в 2026—2027 финансовом году до 4,3% ВВП оказывается под угрозой.

Согласно официальным данным, в апреле дефицит бюджета страны достиг $37,8 млрд, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Для его финансирования правительству может потребоваться наращивание заимствований.

В этих условиях индийские власти уже приняли меры для поддержки курса рупии и ограничения оттока иностранного капитала. Одновременно Центральный банк стремится увеличить объем валютных резервов на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках.

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