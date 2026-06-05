Индия задумалась о сокращении бюджетных расходов из-за роста цен на нефть

Правительство Индии рассматривает возможность сокращения части бюджетных расходов на фоне увеличения затрат на субсидирование закупок нефти и удобрений. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.
По данным издания, возможный пересмотр расходов не затронет капитальные вложения и финансирование оборонной сферы. При этом в случае сохранения высоких мировых цен на нефть власти могут пойти на дополнительные корректировки бюджета.
Как отмечает газета, ситуация связана с ростом стоимости импорта сырой нефти после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительное давление на экономику оказывают ослабление национальной валюты и ускорение инфляции.
По оценкам, рост потребительских цен может превысить целевой ориентир Центрального банка Индии в 4% годовых. На этом фоне выполнение плана по сокращению бюджетного дефицита в 2026—2027 финансовом году до 4,3% ВВП оказывается под угрозой.
Согласно официальным данным, в апреле дефицит бюджета страны достиг $37,8 млрд, что почти вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Для его финансирования правительству может потребоваться наращивание заимствований.
В этих условиях индийские власти уже приняли меры для поддержки курса рупии и ограничения оттока иностранного капитала. Одновременно Центральный банк стремится увеличить объем валютных резервов на фоне сохраняющейся нестабильности на мировых рынках.