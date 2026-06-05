Индия задумалась о сокращении бюджетных расходов из-за роста цен на нефть

По оценкам, рост потребительских цен может превысить целевой ориентир Центрального банка Индии в 4% годовых. На этом фоне выполнение плана по сокращению бюджетного дефицита в 2026—2027 финансовом году до 4,3% ВВП оказывается под угрозой.