Греф призвал изменить отношение к бизнесу

«Я хотел бы обратиться к одной вашей фразе, которой вы проиллюстрировали очень часто очень-очень несправедливое отношение к бизнесу: “Живопырки, зарабатывающие бабки”. Мне кажется, это одна из таких базовых вещей, которые должны измениться в нашей стране», — сказал он председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.