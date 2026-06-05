Греф призвал изменить отношение к бизнесу

«Я хотел бы обратиться к одной вашей фразе, которой вы проиллюстрировали очень часто очень-очень несправедливое отношение к бизнесу: “Живопырки, зарабатывающие бабки”. Мне кажется, это одна из таких базовых вещей, которые должны измениться в нашей стране», — сказал он председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
«“Живопырки” — и есть эта самая экономика. И именно они, бизнес, большие “живопырки”, маленькие “живопырки”, предприниматели создают эту самую добавленную стоимость. Они и есть основа экономики. Экономика — и есть основа государства. Эффективность экономики — эффективность государства», — подчеркнул глава Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.