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Греф призвал изменить отношение к бизнесу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Отношение в России к бизнесу как к «живопыркам, зарабатывающим бабки», должно измениться, поскольку именно эти «живопырки» и есть основа экономики, заявил на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава кредитной организации Герман Греф.

Источник: © РИА Новости

«Я хотел бы обратиться к одной вашей фразе, которой вы проиллюстрировали очень часто очень-очень несправедливое отношение к бизнесу: “Живопырки, зарабатывающие бабки”. Мне кажется, это одна из таких базовых вещей, которые должны измениться в нашей стране», — сказал он председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

«“Живопырки” — и есть эта самая экономика. И именно они, бизнес, большие “живопырки”, маленькие “живопырки”, предприниматели создают эту самую добавленную стоимость. Они и есть основа экономики. Экономика — и есть основа государства. Эффективность экономики — эффективность государства», — подчеркнул глава Сбербанка.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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