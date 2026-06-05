В ЕС готовят дополнительные меры для защиты торговли от Китая

Он отметил, что существующие механизмы, включая антидемпинговые и антисубсидиарные меры, а также инструменты защиты от резкого роста импорта, в основном рассчитаны на отдельные категории товаров. В связи с этим Брюссель рассматривает возможность их адаптации к новым условиям.