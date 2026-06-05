В ЕС готовят дополнительные меры для защиты торговли от Китая

Европейская комиссия приступила к разработке нового инструмента защиты торговли от Китая. Об этом сообщает портал Euractiv.
По данным издания, работа над новым механизмом началась после обращения Франции, Нидерландов, Испании, Италии и Литвы. В конце мая эти страны призвали Еврокомиссию активнее защищать европейский рынок от давления со стороны крупнейших мировых конкурентов.
Главный представитель Еврокомиссии по вопросам торговой политики Денис Редонне заявил, что особенности ориентированной на экспорт экономики Китая создают серьезные перекосы на рынке. По его словам, действующие меры торговой защиты со временем могут оказаться недостаточными для решения подобных проблем.
Он отметил, что существующие механизмы, включая антидемпинговые и антисубсидиарные меры, а также инструменты защиты от резкого роста импорта, в основном рассчитаны на отдельные категории товаров. В связи с этим Брюссель рассматривает возможность их адаптации к новым условиям.
Параллельно Евросоюз продолжает обсуждать торговые отношения с Китаем по дипломатическим каналам. На этой неделе еврокомиссар по торговле Марош Шефчович провел в Париже встречу с заместителем министра торговли КНР Ли Чэнганом.
Кроме того, 5 июня Шефчович должен выступить с речью о перспективах пересмотра торговых и инвестиционных отношений между ЕС и Китаем. Вопросы взаимодействия с Пекином также планируется обсудить на саммите Евросоюза в Брюсселе 18−19 июня.