Несмотря на сохраняющуюся высокую ключевую ставку и традиционное преобладание оборотного кредитования, ВТБ фиксирует устойчивый инвестиционный спрос со стороны малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью «Ъ FM» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) (18+) заявил член правления ВТБ Руслан Еременко.
Наиболее наглядными примерами эффективности госпрограмм банкир назвал сельское хозяйство и туристическую отрасль. Благодаря профильным программам Минсельхоза и Минэкономразвития Россия стала ведущим экспортером мясной продукции, а в гостиничном бизнесе наблюдается импульс качественного роста.
Поддерживать инвестиционную активность предпринимателей помогает комплексная система государственной поддержки. Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику ЦБ, льготные программы позволяют бизнесу снижать процентную нагрузку и направлять ресурсы на развитие.
Отдельно спикер коснулся строительного сектора. Он признал снижение массового ипотечного спроса из-за дорогих кредитов, однако указал на отсутствие системных проблем и дефолтов. Драйверами отрасли, по его мнению, остаются отношение граждан к недвижимости как к инструменту сбережения и необходимость замещения ветхого жилого фонда. Банк фиксирует тренд на переход застройщиков от точечной застройки к проектам комплексного развития территорий.