ВТБ фиксирует устойчивый инвестиционный спрос со стороны малого и среднего бизнеса

Отдельно спикер коснулся строительного сектора. Он признал снижение массового ипотечного спроса из-за дорогих кредитов, однако указал на отсутствие системных проблем и дефолтов. Драйверами отрасли, по его мнению, остаются отношение граждан к недвижимости как к инструменту сбережения и необходимость замещения ветхого жилого фонда. Банк фиксирует тренд на переход застройщиков от точечной застройки к проектам комплексного развития территорий.