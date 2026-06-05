Новак счел крайностью слова об исчерпании модели экономического роста

«Я, может быть, начал с того, чтобы вы обратили внимание на то, что есть высказывания об исчерпании модели экономического роста, — ответил господин Новак.— Мне кажется, крайние точки зрения занимать нельзя. Экономика — это такой меняющийся постоянно механизм, в котором что-то исчерпывается, что-то появляется новое».