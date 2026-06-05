Власти вернулись к идее онлайн-продаж российского вина

Законопроект об эксперименте, внесенный в Госдуму еще в апреле 2023 года, предполагал, что продавать вино через «Почту России» без лицензии. Однако документ так и не был рассмотрен. Теперь предлагается расширить эксперимент, включив в него маркетплейсы, а возраст покупателей проверять с помощью Единой биометрической системы и мессенджера Max. В «Почте России» заявили, что готовы начать эксперимент.