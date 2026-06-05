Макаров задался вопросом о доверии к аукционам «с игрой на понижение»

«Движение вперед определенно есть. Мы с вами обогнали Венесуэлу. Правда, с Лесото нам, конечно, пока соревноваться сложно. Про другие страны говорить не буду, но со 127-го места мы отошли на 131-е. И вот тогда давайте договоримся о том, что мы вкладываем в понятие “институты”. Это возможность обратиться в суд и считать, что этот суд будет справедливым. Не только в случае, если вы спорите между собой, но и в том случае, если у вас спор идет с государством», — продолжил парламентарий.