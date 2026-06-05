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Макаров задался вопросом о доверии к аукционам «с игрой на понижение»

Приватизационные аукционы «с игрой на понижение» ставят вопрос о доверии к институтам, заявил глава комитета Госдумы. По его словам, речь идет прежде всего об уважении к праву собственности и об уверенности в справедливости суда.

Источник: РБК

Сегодняшние приватизационные аукционы с игрой на понижение ставят вопрос о доверии к институтам. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на деловом завтраке «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Макаров упомянул индекс инноваций, составляемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).

«Мы там очень на приличных местах находимся по большинству показателей — по человеческому капиталу вообще одно из самых высоких мест», — сказал депутат. Но тут же обратил внимание, что по составляющей качества институтов Россия из 131 страны была на 124-м месте.

«Движение вперед определенно есть. Мы с вами обогнали Венесуэлу. Правда, с Лесото нам, конечно, пока соревноваться сложно. Про другие страны говорить не буду, но со 127-го места мы отошли на 131-е. И вот тогда давайте договоримся о том, что мы вкладываем в понятие “институты”. Это возможность обратиться в суд и считать, что этот суд будет справедливым. Не только в случае, если вы спорите между собой, но и в том случае, если у вас спор идет с государством», — продолжил парламентарий.

Институты — это уважение к праву собственности, подчеркнул Макаров.

«Я прекрасно понимаю, что чековые аукционы 90-х убили в основе уважения к институту частной собственности просто потому, как они были проведены. Но неужели мы думаем, что сегодняшние аукционы с игрой на понижение добавят к этому доверия?» — задался он вопросом.

Росимущество в мае выставило на продажу единым лотом 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) и активы еще девяти компаний группы, обращенные в собственность государства по решению суда. Рыночная стоимость лота оценивалась в более чем 162 млрд руб., из них 140,4 млрд приходилось на пакет ЮГК.

Первый аукцион, назначенный на 18 мая, не состоялся из-за отсутствия заявок. Затем ведомство объявило голландский аукцион, но тот также был признан несостоявшимся: только один участник подал заявку и внес задаток, тогда как по условиям требовалось минимум два претендента с задатками. Размер задатка составлял 20% начальной цены, или 32,4 млрд руб.

Голландский аукцион — формат торгов, при котором цена лота стартует с максимального уровня и постепенно снижается, пока один из участников не согласится купить актив по текущей цене.

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