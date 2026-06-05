Около 200 студентов из Ирана обучаются в вузах Нижегородской области

В вузах Нижегородской области сейчас обучается около 200 граждан Ирана. Об этом сообщили ИА «Время Н» со ссылкой на Эраджа Боева — директора Центра востоковедения НГЛУ имени Н. А. Добролюбова и члена Совета по межнациональным отношениям при губернаторе региона.
Большинство иранских студентов выбирают технические, естественно‑научные и медицинские специальности. Перед поступлением на русскоязычные программы все они проходят годичный курс на подготовительных факультетах — там интенсивно изучают русский язык, уточнил Боев.
В Нижнем Новгороде создают условия, чтобы иностранные студенты глубже знакомились с русским языком, историей и культурой страны. Есть конкретные примеры успешной интеграции. Так, в прошлом году магистрант Института русского языка Мохаммадреза Назаригисавандани и студентка Высшей школы лингвистики, психологии и педагогики Хадис Юсофи стали лауреатами творческого конкурса «Искусство объединяет мир. Пути духовности».
В апреле 2026 года иранские магистранты Института русского языка НГЛУ приняли участие в литературной акции «Читай “Детство” на родном» в музее детства Максима Горького — мероприятие было приурочено к Году единства народов России.
Эрадж Боев также отметил устойчивый рост числа иранских студентов в российских вузах:
в 2021 году их было более 2,6 тысяч человек;
в 2024 году — уже 3,7 тысяч;
к 2025 году показатель достиг 9,2 тысяч.
Больше всего граждан Ирана обучается в университетах Москвы, Санкт‑Петербурга, Казани и Владивостока.
Ранее правила использования ИИ студентами утвердили в Нижнем Новгороде.