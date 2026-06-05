Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 200 студентов из Ирана обучаются в вузах Нижегородской области

Перед поступлением на русскоязычные программы все они проходят годичный курс на подготовительных факультетах — там интенсивно изучают русский язык, уточнил Боев.

В вузах Нижегородской области сейчас обучается около 200 граждан Ирана. Об этом сообщили ИА «Время Н» со ссылкой на Эраджа Боева — директора Центра востоковедения НГЛУ имени Н. А. Добролюбова и члена Совета по межнациональным отношениям при губернаторе региона.

Большинство иранских студентов выбирают технические, естественно‑научные и медицинские специальности. Перед поступлением на русскоязычные программы все они проходят годичный курс на подготовительных факультетах — там интенсивно изучают русский язык, уточнил Боев.

В Нижнем Новгороде создают условия, чтобы иностранные студенты глубже знакомились с русским языком, историей и культурой страны. Есть конкретные примеры успешной интеграции. Так, в прошлом году магистрант Института русского языка Мохаммадреза Назаригисавандани и студентка Высшей школы лингвистики, психологии и педагогики Хадис Юсофи стали лауреатами творческого конкурса «Искусство объединяет мир. Пути духовности».

В апреле 2026 года иранские магистранты Института русского языка НГЛУ приняли участие в литературной акции «Читай “Детство” на родном» в музее детства Максима Горького — мероприятие было приурочено к Году единства народов России.

Эрадж Боев также отметил устойчивый рост числа иранских студентов в российских вузах:

в 2021 году их было более 2,6 тысяч человек;

в 2024 году — уже 3,7 тысяч;

к 2025 году показатель достиг 9,2 тысяч.

Больше всего граждан Ирана обучается в университетах Москвы, Санкт‑Петербурга, Казани и Владивостока.

Ранее правила использования ИИ студентами утвердили в Нижнем Новгороде.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше