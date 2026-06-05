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В ЦБ прокомментировали заявления о переохлаждении экономики РФ

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что говорить о переохлаждении российской экономики в целом неуместно.

Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что говорить о переохлаждении российской экономики в целом неуместно. При этом ситуация сильно различается по секторам. Такое мнение он высказал на ПМЭФ.

«Говорить о том, что у нас переохлаждение по экономике в целом, неуместно, но ситуация очень различается по секторам», — сказал Заботкин.

Ранее стало известно, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина не поехала на ПМЭФ из-за больничного.

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