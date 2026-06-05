Новак назвал четыре драйвера роста российской экономики

Кроме того, вызвать рост экономики могут технологические изменения. Новак подчеркнул, что формирование производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью призвано изменить экономическую структуру. Он также отметил, что позитивные тенденции будут обусловлены государственной поддержкой таких секторов, как станкостроение, фармацевтика и судостроение.