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Новак назвал четыре драйвера роста российской экономики

Основными драйверами роста российской экономики могут выступить: повышение производительности труда, технологический прогресс, изменение торговых потоков и улучшение бизнес-климата.

Основными драйверами роста российской экономики могут выступить: повышение производительности труда, технологический прогресс, изменение торговых потоков и улучшение бизнес-климата. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил вице-премьер Александр Новак.

По словам Новака, ключевым фактором для структурных изменений и роста сегодня является производительность труда. Он считает, что это должно стать национальным драйвером экономики страны, поскольку эффективность нужна всем — крупному, малому бизнесу и социальной сфере.

Кроме того, вызвать рост экономики могут технологические изменения. Новак подчеркнул, что формирование производственных цепочек с высокой добавленной стоимостью призвано изменить экономическую структуру. Он также отметил, что позитивные тенденции будут обусловлены государственной поддержкой таких секторов, как станкостроение, фармацевтика и судостроение.

Дополнительным фактором, способствующим экономическому развитию, Новак выделил трансформацию направлений внешней торговли. Он также подчеркнул, что для обеспечения устойчивого экономического роста требуется улучшение делового климата. В частности, были отмечены позитивные изменения в сферах регистрации бизнеса, защиты прав собственности и оптимизации процедур банкротства.

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