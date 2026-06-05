Алиханов рассказал о планах перезапуска всех оставленных иностранцами автозаводов

«В конце прошлого года мы говорили о том, что перезапущены более 80% ранее “брошенных” производственных площадок, и мы планомерно движемся к 100% — с учетом того, что уже стартовало серийное производство автомобилей Senat на бывших мощностях Toyota в Шушарах», — рассказал господин Алиханов в интервью ТАСС на форуме.