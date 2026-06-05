Новак назвал условие роста инвестиций в России

«Мы прекрасно понимаем, что сейчас как источники инвестиций собственные средства предприятий значительно уменьшились, и кредитование несколько снизилось в связи с борьбой с инфляцией и недопущением роста денежной массы, высокой ключевой ставкой», — сказал зампред правительства. По мере снижения ключевой ставки у компаний «будут появляться средства для инвестирования за счет кредитных средств», пояснил господин Новак.