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Силуанов: Минфин возвращается к политике предсказуемого курса рубля

Силуанов назвал ослабление бюджетного правила одним из факторов укрепления российской валюты.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов России Антон Силуанов на деловом завтраке Сбера в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Минфин возвращается к бюджетной политике, направленной на повышение предсказуемости курса рубля.

По словам Силуанова, стране нужны ресурсы, и бюджетные правила были ослаблены. В результате курс рубля укрепился, а участие бюджета на валютном рынке уменьшилось. Сейчас, отметил министр, необходимо возвращаться к прежней политике, чтобы курс стал более предсказуемым.

«Бюджет всему голова», — подчеркнул он, добавив, что одним из факторов укрепления рубля стало ослабление бюджетного правила.

Как писал KP.RU, в мае 2026 года рубль занял второе место среди валют, которые сильнее всего подорожали к доллару. Быстрее российской валюты укрепился только израильский шекель. По данным биржевых площадок, за месяц рубль вырос к доллару на 4,9%. Шекель укрепился на 6,1%.

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