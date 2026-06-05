«ЭнергосбыТ Плюс» разъяснил, почему в «летних» квитанциях есть строка «отопление»

Отопительный сезон в городах региона официально завершился в период с 8 по 15 мая 2026 года. По установленным правилам, в квитанциях за тепло отражается потребление предыдущего месяца. То есть, в квитанции, которые пришли в июне, попали дни мая, когда тепло ещё поступало в дома. Также жители некоторых домов платят по нормативу и им необходимо заплатить за весь май, ведь они не платили за тепло в сентябре предыдущего года.