Новак рассказал, когда в России начнут восстанавливаться инвестиции

«И по мере, скажем так, решения этих вопросов, по мере снижения инфляции, которая уже снизилась до 5,3% по состоянию на 1 июня, эти процессы будут восстанавливаться. Будут появляться средства для инвестирования за счет кредитных средств и заемных средств», — добавил Новак.