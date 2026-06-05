Новак рассказал, когда в России начнут восстанавливаться инвестиции

«Кредитование несколько снизилось в связи с борьбой с инфляцией и недопущением роста денежной массы, высокой ключевой ставкой. На мой взгляд, реальная ставка еще достаточно высокая», — сказал он на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
«И по мере, скажем так, решения этих вопросов, по мере снижения инфляции, которая уже снизилась до 5,3% по состоянию на 1 июня, эти процессы будут восстанавливаться. Будут появляться средства для инвестирования за счет кредитных средств и заемных средств», — добавил Новак.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.