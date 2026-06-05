Более 830 вакансий открыли в сельхозотрасли Нижегородской области

1. Получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей (для отдельных категорий — 400 тысяч рублей) при условии отработки в организации не менее пяти лет.2. Воспользоваться единовременной целевой выплатой в размере 2 миллионов рублей для улучшения жилищных условий.