Более 830 вакансий открыли в сельхозотрасли Нижегородской области

На начало июня в сельскохозяйственной отрасли Нижегородской области открыто более 830 вакансий. Соответствующие предложения о трудоустройстве размещены на портале «Работа России»: свои вакансии представили птицефабрики, агрофирмы, племенные заводы и лесхозы. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Среди профессий, пользующихся наибольшим спросом, можно выделить:
агронома;
ветеринарного врача;
водителя;
животновода;
оператора машинного доения;
тракториста;
овощевода.
Уровень зарплат в отрасли варьируется в зависимости от должности. Самые высокие доходы предлагаются главным инженерам в сферах сельского, охотничьего, лесного и рыбного хозяйства — до 200 тысяч рублей. Другие перспективные позиции с достойным доходом:
начальник племзавода — до 120 тысяч рублей;
главный агроном — до 110 тысяч рублей;
оператор машинного доения — до 100 тысяч рублей.
Сегодня сельское хозяйство Нижегородской области представляет собой высокотехнологичную сферу. Отрасль нуждается не просто в рабочей силе, а в квалифицированных кадрах, умеющих работать с современным оборудованием и цифровыми решениями.
Для развития кадрового потенциала АПК в регионе действует комплекс мер поддержки молодых специалистов. Как отметил глава регионального Минсельхоза Николай Денисов, выпускники сельскохозяйственных специальностей могут выбрать один из двух вариантов господдержки:
1. Получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей (для отдельных категорий — 400 тысяч рублей) при условии отработки в организации не менее пяти лет.2. Воспользоваться единовременной целевой выплатой в размере 2 миллионов рублей для улучшения жилищных условий.
Эти меры призваны привлечь свежие кадры в аграрный сектор и закрепить молодых специалистов на предприятиях региона.
Ранее нижегородцам чаще всего предлагали работу в сфере менеджмента весной 2026.