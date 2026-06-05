Греф: основу для российской экономики создают «живопырки»

Первым о «живопырках» заговорил господин Макаров в контексте ограничений для работы бизнеса. «Я для себя попытался ответить на вопрос, а зачем это делают (вводят ограничения для бизнеса.— “Ъ”)? Для того, чтобы дать вот этим вот живопыркам, которых вокруг себя насоздавали, зарабатывать бабки», — сказал депутат. На бизнес-сленге это слово означает компанию, специально созданную для ухода от налогов.