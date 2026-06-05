В ВТБ рассказали, как экономика сможет расти без привлечения новых рабочих рук

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) заявил, что российская экономика практически исчерпала возможности для экстенсивного роста — то есть развития за счёт найма дополнительных сотрудников и загрузки простаивающих заводов. Теперь увеличивать производство можно только за счёт более эффективного использования тех ресурсов, которые уже есть. Такой путь, по его словам, несёт меньше рисков перегрева — ситуации, когда экономика растёт слишком быстро и разгоняет цены.