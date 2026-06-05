Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

LRT в Астане переименуют

И.о. руководителя Управления по развитию языков и архивного дела Астаны Досжан Исабек на заседании маслихата 5 июня 2026 года рассказал, почему важно присвоить легкорельсовому транспорту (LRT) новое название, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Досжан Исабек сообщил, что в настоящее время LRT становится одной из основных систем общественного транспорта столицы.

«Однако это название носит исключительно технико-проектный характер, и необходимо присвоить удобное, запоминающееся и современное брендовое название для повседневного использования. В международной практике широко распространено присвоение таким транспортным системам коротких и самостоятельных наименований, отражающих культуру и самобытность города. Например, такие названия, как SkyTrain в Ванкувере, SuperVia в Рио-де-Жанейро, “Сапсан” в России, стали брендом транспортной системы», — пояснил он.

По словам спикера, поступило предложение от жителей города и общественности присвоить системе название.

«3 июня 2026 года на заседании городской ономастической комиссии было рассмотрено несколько вариантов. Среди них “Сункар”, “Лашын”, “Кулан”, “Аспан”, “Тарлан” и другие. Члены комиссии по итогам обсуждения поддержали предложение о присвоении легкорельсовой транспортной системе Астана LRT наименования “Тарлан Астана”. Слово “тарлан” в историко-культурном мировоззрении казахов связано с понятиями скорости, свободы, силы и надежности», — добавил Досжан Исабек.

Руководитель столичного управления экономики и бюджетного планирования Айжан Алимовна добавила, что на благоустройство, санитарную очистку и озеленение территорий районов города, в том числе с охватом отдельных станций LRT, окраин города аппаратам акимов районов дополнительно выделено 18,3 млрд тенге.

16 мая 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев запустил работу Astana LRT. Он также ознакомился с деятельностью Единого диспетчерского центра, обеспечивающего мониторинг и регулирование работы общественного транспорта столицы, включая систему LRT.