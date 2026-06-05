LRT в Астане переименуют

«Однако это название носит исключительно технико-проектный характер, и необходимо присвоить удобное, запоминающееся и современное брендовое название для повседневного использования. В международной практике широко распространено присвоение таким транспортным системам коротких и самостоятельных наименований, отражающих культуру и самобытность города. Например, такие названия, как SkyTrain в Ванкувере, SuperVia в Рио-де-Жанейро, “Сапсан” в России, стали брендом транспортной системы», — пояснил он.