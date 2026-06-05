LRT в Астане переименуют

Досжан Исабек сообщил, что в настоящее время LRT становится одной из основных систем общественного транспорта столицы.
«Однако это название носит исключительно технико-проектный характер, и необходимо присвоить удобное, запоминающееся и современное брендовое название для повседневного использования. В международной практике широко распространено присвоение таким транспортным системам коротких и самостоятельных наименований, отражающих культуру и самобытность города. Например, такие названия, как SkyTrain в Ванкувере, SuperVia в Рио-де-Жанейро, “Сапсан” в России, стали брендом транспортной системы», — пояснил он.
По словам спикера, поступило предложение от жителей города и общественности присвоить системе название.
«3 июня 2026 года на заседании городской ономастической комиссии было рассмотрено несколько вариантов. Среди них “Сункар”, “Лашын”, “Кулан”, “Аспан”, “Тарлан” и другие. Члены комиссии по итогам обсуждения поддержали предложение о присвоении легкорельсовой транспортной системе Астана LRT наименования “Тарлан Астана”. Слово “тарлан” в историко-культурном мировоззрении казахов связано с понятиями скорости, свободы, силы и надежности», — добавил Досжан Исабек.
Руководитель столичного управления экономики и бюджетного планирования Айжан Алимовна добавила, что на благоустройство, санитарную очистку и озеленение территорий районов города, в том числе с охватом отдельных станций LRT, окраин города аппаратам акимов районов дополнительно выделено 18,3 млрд тенге.
16 мая 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев запустил работу Astana LRT. Он также ознакомился с деятельностью Единого диспетчерского центра, обеспечивающего мониторинг и регулирование работы общественного транспорта столицы, включая систему LRT.