В Совфеде объяснили интерес европейского бизнеса к российскому рынку

Западные компании продолжают внимательно следить за ситуацией в России и ожидают политических сигналов относительно перспектив дальнейшей работы на российском рынке. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В беседе с ТАСС на встрече в формате «ПМЭФ без галстуков» сенатор отметил, что часть зарубежного бизнеса никогда не теряла интереса к работе в России, несмотря на изменения последних лет. По словам Пушкова, ряд иностранных компаний не покинул российский рынок окончательно, а лишь приостановил деятельность. Он указал, что это касается в том числе представителей немецкого, французского и итальянского бизнеса.
Сенатор считает, что зарубежные компании продолжают наблюдать за развитием ситуации и оценивают возможные перспективы возвращения или расширения своего присутствия.
По мнению Пушкова, одной из причин такого подхода является значимость российского рынка. Он подчеркнул, что многие западные компании рассматривают его как важное направление и не заинтересованы в окончательной потере своих позиций.
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