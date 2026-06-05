В Совфеде объяснили интерес европейского бизнеса к российскому рынку

В беседе с ТАСС на встрече в формате «ПМЭФ без галстуков» сенатор отметил, что часть зарубежного бизнеса никогда не теряла интереса к работе в России, несмотря на изменения последних лет. По словам Пушкова, ряд иностранных компаний не покинул российский рынок окончательно, а лишь приостановил деятельность. Он указал, что это касается в том числе представителей немецкого, французского и итальянского бизнеса.