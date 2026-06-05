Тенге развернулся после резкого снижения

Национальная валюта уверенно укрепляется на фоне снижения напряженности на валютном рынке и стабилизации внешнего фона, передает DKNews.kz.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара США составил 485,18 тенге. Еще несколько дней назад участники рынка опасались дальнейшего ослабления национальной валюты, однако ситуация развивается по более позитивному сценарию.
Тенге нашел точку опоры.
Валютный рынок Казахстана постепенно возвращается к спокойному режиму после всплеска волатильности в начале месяца. Поддержку тенге оказывает сразу несколько факторов: снижение спекулятивного давления, стабильное предложение иностранной валюты и отсутствие новых внешних шоков.
На этом фоне доллар теряет часть ранее набранных позиций, а инвесторы и бизнес вновь ориентируются на более прогнозируемую динамику курса.
Эксперты отмечают, что текущие уровни выглядят значительно комфортнее по сравнению с недавними максимумами, а настроение участников рынка стало заметно более сдержанным.
Нефть дешевеет, но без паники.
Дополнительное влияние на настроения оказывает нефтяной рынок. В пятницу стоимость барреля Brent опустилась до 94,94 доллара.
Однако в отличие от предыдущих недель инвесторы реагируют на движение цен значительно спокойнее. Волатильность на сырьевой площадке снизилась, а поток новостей с Ближнего Востока заметно сократился.
Сейчас рынок находится в режиме ожидания. С одной стороны, новых поводов для эскалации практически нет. С другой — инвесторы пока не видят и дипломатических сигналов, способных кардинально изменить ситуацию.
Поэтому отношение к риску остается осторожным, а участники торгов предпочитают занимать выжидательную позицию.
Какие курсы ожидаются в ближайшее время.
По оценкам аналитиков, в пятницу основные валюты могут торговаться в следующих диапазонах:
доллар США — 480−495 тенге; евро — 560−575 тенге; российский рубль — 6,48−6,70 тенге; китайский юань — 71−73 тенге.
Такие прогнозы указывают на сохранение относительной стабильности на внутреннем валютном рынке. Резких движений пока не ожидается, если внешние факторы не преподнесут новых сюрпризов.
Что это значит для казахстанцев.
Укрепление тенге традиционно снижает давление на цены импортных товаров, техники и зарубежных услуг. Для бизнеса более стабильный курс также означает возможность точнее планировать закупки и расходы.
При этом эксперты напоминают: ситуация на мировых рынках остается чувствительной к геополитике, решениям крупнейших центробанков и динамике цен на сырье. Поэтому текущая стабилизация пока выглядит скорее передышкой после волатильной недели, чем началом долгосрочного тренда.
Тем не менее завершение недели проходит на позитивной ноте: тенге сумел вернуть большую часть утраченных позиций и вновь продемонстрировал устойчивость в условиях внешней неопределенности.