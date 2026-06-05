СМИ: дефицит запчастей угрожает обороноспособности Германии

За техобслуживание и ремонт крупной военной техники отвечает компания Heeresinstandsetzungslogistik GmbH (HIL). Согласно отчету аналитиков предприятия, обороноспособность страны страдает из-за хаотичного планирования в Министерстве обороны и дефицита комплектующих. Глава военного ведомства Борис Писториус ранее заявлял прессе, что ФРГ нарастила закупки вооружений. Однако, как отмечает Süddeutsche Zeitung, это не гарантирует оперативной готовности войск, пишет RTVI.
В распоряжении газеты оказались документы, которые подтверждают: объем невыполненных ремонтных работ колоссален. Эта ситуация напрямую угрожает обороноспособности бундесвера.
В своем отчете HIL указывает, что за поставки отвечает Федеральное управление по вопросам оборудования, информационных технологий и технического обслуживания Бундесвера (BAAINBw). Однако ведомство не справляется с возложенными на него задачами. Как следует из утечки, у BAAINBw отсутствует «долгосрочная договорная структура с промышленными партнерами». Из-за этого закупать запчасти вовремя и в нужном объеме просто невозможно. В документе также говорится, что Минобороны Германии ставит во главу угла краткосрочные задачи, приносящие «быстрые и внешне ощутимые результаты». Компания отмечает недостаточность «планирования модернизации инфраструктуры, инструментов и IT», а также сигналит о дефиците квалифицированных специалистов.
Ситуация настолько критична, что в ближайшее время стоит ожидать постоянного «ограничения оперативной готовности основных систем вооружения».
По данным источников, знакомых с ситуацией, к маю 2026 года в боеготовом состоянии находилась только половина самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000. Примерно такое же количество боевых машин пехоты Marder и колесных бронетранспортеров Boxer в тот же период стояло в ремонте или на плановом обслуживании.
Помимо технических проблем, HIL указывает на серьезные управленческие сбои. В отчете говорится о тотальном микроменеджменте со стороны Министерства обороны. Военное ведомство, по данным компании, постоянно вмешивается в операционную деятельность. Чиновники проводят встречи с сотрудниками без ведома руководства HIL и ставят перед ними новые задачи, не согласовывая их с менеджментом. Такие действия, по мнению компании, приводят к полному хаосу. Авторы документа считают, что Берлин способствует «размыванию руководящей роли исполнительной и управленческой власти» внутри организации.
В Министерстве обороны ФРГ уже отреагировали на претензии, заявив, что совместно с руководством HIL начали расследование.