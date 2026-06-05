СМИ: дефицит запчастей угрожает обороноспособности Германии

В своем отчете HIL указывает, что за поставки отвечает Федеральное управление по вопросам оборудования, информационных технологий и технического обслуживания Бундесвера (BAAINBw). Однако ведомство не справляется с возложенными на него задачами. Как следует из утечки, у BAAINBw отсутствует «долгосрочная договорная структура с промышленными партнерами». Из-за этого закупать запчасти вовремя и в нужном объеме просто невозможно. В документе также говорится, что Минобороны Германии ставит во главу угла краткосрочные задачи, приносящие «быстрые и внешне ощутимые результаты». Компания отмечает недостаточность «планирования модернизации инфраструктуры, инструментов и IT», а также сигналит о дефиците квалифицированных специалистов.