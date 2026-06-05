Силуанов заявил о возвращении к политике предсказуемого рубля

Глава Минфина добавил, что экономический рост за счет бюджетного дефицита и низких ключевых ставок нестабилен. «Большой дефицит бюджета приводит к тому, что все равно в конечном счете финансы государства разбалансированы: инфляция, ставки и так далее», — указал Антон Силуанов. По его словам, экономика России уже почти прошла такой период и приблизилась к стадии сбалансированного роста.