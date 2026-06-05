Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 17%

«Прогноз инфляции на 2026 год пересмотрен в сторону снижения до 9−11% (ранее 9,5−11,5%). Основными причинами пересмотра стали более быстрое фактическое замедление роста цен, ограниченный перенос повышения НДС в цены, а также укрепление курса тенге. Национальный Банк ожидает переход инфляции к однозначному уровню в текущем году. Этому будут способствовать умеренно жесткие денежно-кредитные условия, а также реализация совместных с Правительством мер по обеспечению макроэкономической стабильности. В 2027 году инфляция, по прогнозам, замедлится до 5,5−7,5%, а в 2028 году — стабилизируется вблизи цели в 5% по мере нормализации внешнего инфляционного фона, снижения инфляционных ожиданий, сужения квазифискального стимулирования и фискальной консолидации», — сказано в сообщении.