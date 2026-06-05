Нацбанк Казахстана снизил базовую ставку до 17%

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 17% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции», — говорится в сообщении в пятницу.
Годовая инфляция продолжила замедляться: по итогам мая составила 10,4%, снизившись на 2,5 п.п. с пикового значения 12,9% в сентябре прошлого года.
«Снижение продовольственной инфляции до 10,7% было обусловлено снижением роста цен на овощи-фрукты, социально значимые продовольственные товары и отдельные импортируемые товары. Темпы роста непродовольственной инфляции сохранились на прежнем уровне (11,7%) на фоне укрепления обменного курса тенге и признаков стабилизации потребительского спроса, в том числе в результате замедления темпов роста потребительского кредитования. Рост цен на услуги продолжил замедляться, составив 8,7%, преимущественно вследствие стабилизации спроса и снижения темпов роста тарифов на ЖКУ», — сказано в сообщении.
Месячная инфляция в мае замедлилась до 0,7% (в апреле — 0,8%). Базовая и сезонно очищенная инфляция также снизились до 0,7%.
«Инфляционные ожидания населения на год вперед в мае составили 12,7%. За последние два месяца они формируются в диапазоне 12,4−12,7%, при том, что с середины прошлого года устойчиво находились выше 13−14%. При этом значимая их часть продолжает формироваться под воздействием реформы регулируемых цен. В свою очередь, ожидания профессиональных участников рынка на конец 2026 года сохраняются на уровне 10,0%», — добавил регулятор.
Мировые цены на продовольствие продолжают умеренно расти за счет удорожания растительных масел, мяса и зерновых культур, тогда как цены на сахар и молочную продукцию снижаются.
«В РФ инфляция демонстрирует признаки замедления. В ЕС и США процесс дезинфляции приостановился на фоне сохраняющихся высоких цен на энергоносители. В этих условиях ведущие центральные банки сохраняют осторожный подход к проведению денежно-кредитной политики, подчеркивая готовность к ее корректировке», — сообщил Нацбанк.
В рамках обновленного базового сценария предполагается более высокий уровень цен на нефть марки Brent до конца текущего года (90 долл. США за баррель) по сравнению с предыдущими прогнозными предпосылками. Нефтяные котировки формируются под влиянием сохраняющейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В рамках прогноза заложено постепенное снижение цен до $75 за баррель в 2027 году и $65 за баррель в 2028 году.
«Прогноз инфляции на 2026 год пересмотрен в сторону снижения до 9−11% (ранее 9,5−11,5%). Основными причинами пересмотра стали более быстрое фактическое замедление роста цен, ограниченный перенос повышения НДС в цены, а также укрепление курса тенге. Национальный Банк ожидает переход инфляции к однозначному уровню в текущем году. Этому будут способствовать умеренно жесткие денежно-кредитные условия, а также реализация совместных с Правительством мер по обеспечению макроэкономической стабильности. В 2027 году инфляция, по прогнозам, замедлится до 5,5−7,5%, а в 2028 году — стабилизируется вблизи цели в 5% по мере нормализации внешнего инфляционного фона, снижения инфляционных ожиданий, сужения квазифискального стимулирования и фискальной консолидации», — сказано в сообщении.
Баланс рисков для инфляции остается смещенным в проинфляционную сторону, но стал менее выраженным. При этом сдержанный внутренний спрос в первом полугодии и благоприятная внешняя конъюнктура, способствовавшая укреплению тенге, частично компенсировали накопленное проинфляционное давление. Основными внутренними рисками остаются ускоренное повышение спроса и расширение монетарных агрегатов на фоне масштабного квазифискального стимулирования, волатильные инфляционные ожидания, а также фактическое выполнение параметров реформ тарифов на ЖКУ и цен на ГСМ. Внешние риски связаны с сохраняющейся геополитической напряженностью, способной усилить внешнее инфляционное давление и повысить волатильность на мировых рынках.
«Прогноз роста ВВП на 2026 год улучшен и оценивается в диапазоне 4,5−5,5%. Прогноз пересмотрен вследствие более высокой фактической экономической активности и улучшения ценовых предпосылок по нефти. Ожидается, что рост ВВП в 2027—2028 годах сложится на уровне 3,5−4,5%. В среднесрочной перспективе рост экономики будет формироваться в условиях более сбалансированной динамики внутреннего спроса и снижения цен на нефть», — добавил регулятор.
Достигнутое замедление инфляции, а также улучшение ее прогноза сформировали пространство для снижения базовой ставки на текущем заседании. Решение принято в ответ на накопленное улучшение инфляционной динамики и пересмотр прогнозных оценок.
«Вместе с тем, для дальнейшего снижения инфляции до однозначных показателей в текущем году и достижения цели в среднесрочной перспективе необходимо поддерживать умеренную жесткость денежно-кредитных условий. Последующие решения будут приниматься исходя из поступающих данных по инфляции, ее траектории по сравнению с прогнозом, динамике внутреннего спроса, исполнению фискальных параметров, а также масштабов и эффектов квазифискального стимулирования», — уточнил Нацбанк.