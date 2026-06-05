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Социальных предпринимателей Красноярского края бесплатно обучат работе с грантами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для социальных предпринимателей Красноярского края с 9 по 11 июня пройдет бесплатный онлайн-интенсив по развитию проектов и привлечению господдержки. Обучение организовано в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для социальных предпринимателей Красноярского края с 9 по 11 июня пройдет бесплатный онлайн-интенсив по развитию проектов и привлечению господдержки. Обучение организовано в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Интенсив пройдет по принципу «от теории к практике» по ключевым аспектам ведения социального предпринимательства. Участникам расскажут, как структурировать социальный проект, оценивать его эффективность и привлекать финансирование. Во время обучения предприниматели разберут подготовку заявок на гранты и субсидии, составление бюджета, сметы и финансового плана для успешного прохождения конкурсного отбора.

По итогам интенсива участники получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца или сертификат.

Подать заявку можно до 17:00 5 июня по ссылке.

Добавим, что программа одобрена Министерством экономического развития Российской Федерации, сообщает Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.