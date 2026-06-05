Социальных предпринимателей Красноярского края бесплатно обучат работе с грантами

Интенсив пройдет по принципу «от теории к практике» по ключевым аспектам ведения социального предпринимательства. Участникам расскажут, как структурировать социальный проект, оценивать его эффективность и привлекать финансирование. Во время обучения предприниматели разберут подготовку заявок на гранты и субсидии, составление бюджета, сметы и финансового плана для успешного прохождения конкурсного отбора.