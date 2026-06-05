Ипотека станет дешевле: В Казахстане меняют правила ипотечных ставок

Например, если квартира стоит 30 миллионов тенге, а покупатель вносит 9 миллионов тенге собственных средств (30 процентов стоимости жилья), то размер займа составит 21 миллион тенге. В этом случае показатель LTV будет равен 0,7, что позволит претендовать на ипотеку с более низким предельным уровнем ГЭСВ.