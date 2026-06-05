Ипотека станет дешевле: В Казахстане меняют правила ипотечных ставок

Уже через несколько месяцев размер накоплений может напрямую повлиять не только на одобрение ипотеки, но и на ее стоимость.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Национальным банком предложило изменить подход к установлению предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам, передает DKNews.kz.
Главное новшество — ставка будет зависеть от размера первоначального взноса заемщика.
Если изменения будут приняты, новый механизм начнет действовать с 1 января 2027 года.
Что меняется.
Сегодня предельный размер ГЭСВ по ипотечным займам в Казахстане составляет 25 процентов независимо от условий кредита.
Согласно проекту постановления, с 2027 года будет введен дифференцированный подход, основанный на показателе Loan-to-Value (LTV).
LTV показывает соотношение суммы кредита к стоимости жилья, которое передается в залог банку. Чем меньше заемщик занимает относительно стоимости квартиры, тем ниже риск для кредитора.
Предлагается установить следующие ограничения:
до 20 процентов — при LTV до 0,7 включительно; до 25 процентов — при LTV свыше 0,7.
Проще говоря, чем больше первоначальный взнос, тем ниже максимально допустимая стоимость ипотеки.
Почему это важно для покупателей жилья.
Для большинства казахстанцев размер первоначального взноса становится одним из главных факторов при покупке недвижимости.
Например, если квартира стоит 30 миллионов тенге, а покупатель вносит 9 миллионов тенге собственных средств (30 процентов стоимости жилья), то размер займа составит 21 миллион тенге. В этом случае показатель LTV будет равен 0,7, что позволит претендовать на ипотеку с более низким предельным уровнем ГЭСВ.
Если же первоначальный взнос окажется меньше, заем автоматически попадет в категорию с более высоким лимитом по ставке.
Фактически государство создает дополнительный стимул для накопления первоначального капитала перед покупкой жилья.
Почему регулятор идет на этот шаг.
В мировой практике показатель LTV считается одним из ключевых индикаторов риска в ипотечном кредитовании.
Высокий первоначальный взнос означает, что заемщик берет на себя большую часть финансовой нагрузки собственными средствами. Это снижает вероятность проблем с выплатами и уменьшает риски для банков.
В АРРФР считают, что новая модель позволит сделать рынок более риск-ориентированным и приблизить стоимость кредитов к реальному уровню риска каждого заемщика.
Кроме того, механизм должен способствовать более справедливому ценообразованию на ипотечном рынке и поддержанию устойчивости банковского сектора.
Что будет до конца 2026 года.
Для действующих и новых заемщиков в ближайшие месяцы ничего не изменится.
Проектом предусмотрен переходный период: с 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года предельный размер ГЭСВ по ипотечным жилищным займам сохранится на нынешнем уровне — 25 процентов.
Это означает, что новые правила начнут влиять на рынок только с начала 2027 года.
Что это значит для казахстанцев.
Предлагаемые изменения могут стать одним из самых заметных сигналов для будущих покупателей жилья за последние годы.
Если раньше первоначальный взнос в первую очередь влиял на сумму кредита и размер ежемесячного платежа, то теперь он может стать фактором, определяющим и стоимость самого займа.
Для тех, кто планирует покупку квартиры в ближайшие годы, сигнал очевиден: чем больше собственных накоплений удастся собрать до оформления ипотеки, тем выгоднее могут оказаться условия кредитования.
Именно поэтому новая инициатива регулятора уже сейчас способна изменить поведение тысяч потенциальных покупателей жилья по всей стране.