Новак назвал четыре драйвера роста экономики

В сегменте условий для ведения бизнеса вице-премьер отметил улучшения. Он, в частности, упомянул упрощение процедур банкротства, улучшение условий регистрации предприятий, ситуации с правом собственности. Господин Новак добавил, что на экономику должно повлиять создание цепочки высокой добавленной стоимости. К положительной динамике, по его словам, приведет поддержка фармацевтики, станко- и судостроения и других отраслей.