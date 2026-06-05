Об уплате «детских» налогов напомнили в ФНС жителям Волгоградской области

Подростки с 14 лет при наличии подтверждённой учётной записи на «Госуслугах» могут войти в личный кабинет налогоплательщика через портал. Также они вправе самостоятельно обратиться в любую налоговую инспекцию или МФЦ с документом, удостоверяющим личность, и получить логин и пароль для входа в кабинет.