Никитин и Перов договорились о развитии технологического бизнеса в Нижегородской области

«“Сколково” соединяет запрос крупных компаний на технологии с командами‑разработчиками и доводит решения до внедрения. Вместе с правительством области, технопарком “Анкудиновка”, региональным оператором “Сколково” и АНО “Горький Тех” мы переносим эту модель в регион системно», — отметил он.