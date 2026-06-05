Никитин и Перов договорились о развитии технологического бизнеса в Нижегородской области

В рамках ПМЭФ‑2026 подписано соглашение между правительством Нижегородской области и Фондом «Сколково». Документ, закрепляющий партнерство в сфере технологического предпринимательства, подписали губернатор Глеб Никитин и председатель правления Фонда Сергей Перов 4 июня.
«Мы планируем подключать крупные нижегородские компании к партнерским программам “Сколково” для расширения объема научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ, внедрения открытых инноваций, создания исследовательских центров и участия в проектах технологического лидерства России, — отметил Глеб Никитин. — Приоритетными направлениями станут биомедицина, автоматизация, транспорт, новые материалы, энергетика и беспилотники».
Отдельный блок сотрудничества посвящен поддержке экспорта ИТ‑компаний и высокотехнологичных решений региона — в том числе инженерных, химических и биомедицинских разработок.
Сергей Перов подчеркнул, что Нижегородская область станет примером системной модели взаимодействия.
«“Сколково” соединяет запрос крупных компаний на технологии с командами‑разработчиками и доводит решения до внедрения. Вместе с правительством области, технопарком “Анкудиновка”, региональным оператором “Сколково” и АНО “Горький Тех” мы переносим эту модель в регион системно», — отметил он.
Уже сейчас 66 компаний области участвуют в проекте «Сколково», а их выручка за 2025 год превысила 5,5 млрд рублей.