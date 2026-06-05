Ванинский район готов стать туристическим магнитом Хабаровского края

«Ванинский район имеет все шансы стать туристическим магнитом для жителей не только Хабаровского края, но и других регионов. Планируем увеличить туристический потенциал территории за счет развития инфраструктуры, продвижения локальных достопримечательностей и улучшения сервиса. Речь также идет о рекреационном, лечебном, событийном и промышленном туризме — в районе есть крупные промышленные объекты и небольшие туристические базы отдыха, интересные для посещения», — прокомментировал глава Ванинского района Алексей Маслов. Он добавил, что в районе уже сформированы территории, обладающие высоким потенциалом для развития туризма и создания современной туристической инфраструктуры: поселок Тумнин, который знаменит термальными радоновыми источниками, содержащими лечебные свойства, село Датта — культурный центр орочей и река Улике.