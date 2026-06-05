Собственную программу развития туризма утвердили в Ванинском районе Хабаровского края. Министр туризма Марина Ярцева в ходе рабочей поездки обсудила туристический потенциал муниципалитета с главой района Алексеем Масловым. По поручению губернатора Дмитрия Демешина в ближайшее время они подготовят дорожную карту по реализации стратегии развития туризма в районе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Ванинский район имеет все шансы стать туристическим магнитом для жителей не только Хабаровского края, но и других регионов. Планируем увеличить туристический потенциал территории за счет развития инфраструктуры, продвижения локальных достопримечательностей и улучшения сервиса. Речь также идет о рекреационном, лечебном, событийном и промышленном туризме — в районе есть крупные промышленные объекты и небольшие туристические базы отдыха, интересные для посещения», — прокомментировал глава Ванинского района Алексей Маслов. Он добавил, что в районе уже сформированы территории, обладающие высоким потенциалом для развития туризма и создания современной туристической инфраструктуры: поселок Тумнин, который знаменит термальными радоновыми источниками, содержащими лечебные свойства, село Датта — культурный центр орочей и река Улике.
«Тумнинский минеральный источник является уникальным природным объектом нашего региона. Он, как и культурный центр орочей Датта, обладает значительным рекреационным и туристическим потенциалом. Именно поэтому так важно все это развивать и поддерживать. Мы уже выстраиваем работу в этом направлении», — подчеркнула министр туризма края Марина Ярцева.
Ванинский район готов стать туристическим магнитом Хабаровского края. Фото: АНО «ТИЦ».
Ванинский район готов стать туристическим магнитом Хабаровского края. Фото: АНО «ТИЦ».
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В ходе поездки в Ванинский район она также встретилась с предпринимателями и руководителями туробъектов, расположенных на территории муниципального района. Это турбаза «Тумнинский родник», санаторий-профилакторий «Горячий ключ», пансионаты «Здоровье» и «Лесное эхо». Актуальные для них вопросы — популяризация и формирование спроса на услуги. Для их продвижения в рамках регионального проекта «А поехали в Хабаровский край» в ближайшее время министерство туризма региона планирует организовать пресс-тур.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что краевой центр станет одной из «жемчужин» нового туристического проекта «Восточное ожерелье России». Это железнодорожный турмаршрут, ориентированный на путешественников не только из России, но и из Китайской Народной Республики. Он будет проходить через четыре дальневосточных региона — Хабаровский и Приморский края, Амурскую область и ЕАО.