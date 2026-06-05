ВТБ рассказал, куда крупный бизнес вкладывает деньги при высоких ставках

В банке считают: если появятся механизмы страхования таких рисков, бизнес смелее пойдет вкладываться в отечественные разработки. Это ускорит модернизацию экономики. Речь идет как о создании собственных технологий с нуля, так и об адаптации перспективных зарубежных решений под российский рынок. Именно технологическая гонка сегодня определяет, насколько конкурентоспособной будет наша экономика в будущем.