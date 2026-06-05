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Предприятие Эн+ Тепло Волга повышает стандарты надежности тепловой сети

Этим летом специалисты заменят более 1000 единиц оборудования, от которого напрямую зависит стабильное теплоснабжение.

Источник: Нижегородская правда

В преддверии нового отопительного сезона «Теплосети» (входят в Эн+ Тепло Волга) запускают масштабную кампанию по замене запорной арматуры на тепловых сетях отопления и горячего водоснабжения в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.

Этим летом специалисты заменят более 1000 единиц оборудования, от которого напрямую зависит стабильное теплоснабжение 1570 многоквартирных домов и 400 тысяч жителей.

Реализация такого объема работ в сжатые сроки межотопительного периода требует максимальной мобилизации технических и кадровых ресурсов.

«Это по-настоящему амбициозный срок, демонстрирующий готовность компании к существенному и качественному обновлению городской инфраструктуры, — отметил генеральный директор ООО “Теплосети” Александр Прокофьев. — Мы внедряем систему оперативного управления тепловой сетью, которая позволит оптимально направлять потоки теплоносителя и точечно изолировать участки трубопроводов».

На смену традиционным стальным задвижкам приходят современные цельносварные шаровые краны, полностью соответствующие строгим требованиям энергоэффективности. Они герметичны, долговечны и экономичны.

Расчетный срок службы новых элементов составляет до 25 лет.