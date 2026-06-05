Предприятие Эн+ Тепло Волга повышает стандарты надежности тепловой сети

В преддверии нового отопительного сезона «Теплосети» (входят в Эн+ Тепло Волга) запускают масштабную кампанию по замене запорной арматуры на тепловых сетях отопления и горячего водоснабжения в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.