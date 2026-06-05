13 управленцев из Хабаровского края вышли в финал конкурса «Лидеры России. Команда»

280 сильнейших управленческих команд страны вышли в финал конкурса «Лидеры России. Команда» — флагманского проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей». В их числе 13 управленцев из Хабаровского края. Напомним, финальные мероприятия конкурса «Лидеры России. Команда» пройдут 9−13 июня АНО «Россия — страна возможностей» в Мастерской управления «Сенеж», итоги будут подведены 14 июня, сообщает АНО «Россия — страна возможностей».
Результаты онлайн-полуфиналов конкурса «Лидеры России. Команда» подвел генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин. В рамках Петербургского международного экономического форума он отметил основные тенденции в облике современного сильного управленца и рассказал, кто вышел в финал проекта в этом сезоне.
«В финал шестого сезона вышли 1400 управленцев, объединенных в 280 команд. С каждым новым сезоном мы видим тенденцию, что опыт “молодеет”: в конкурс приходят руководители с большим управленческим и личным бэкграундом, при этом это человек среднего или даже молодого возраста. В среднем наш финалист — это управленец от 35 до 44 лет, находящийся на пике своей профессиональной формы. Обращу внимание, что каждый четвертый финалист — это молодой управленец от 25 до 34 года, есть и такие, кто моложе 25 лет — это 27 финалистов! Более 80% финалистов — это действующие руководители от уровня начальника отдела и выше. Командный формат показал главное — коллективное участие существенно укрепляет доверие управленцев друг другу и напрямую влияет на результат работы», — отметил Андрей Бетин.
Хабаровский край в финале конкурса «Лидеры России. Команда» президентской платформы «Россия — страна возможностей» представляют 13 управленцев: 10 участников в категории «Государственные управленческие команды», 3 участника в категории «Сборные управленческие команды». Среди участников — команды министерства цифрового развития региона, администрации города Хабаровска, а также компании сфер атомной энергетики и промышленности. Всего на участие в шестом сезоне конкурса «Лидеры России. Команда» было подано 683 заявки от жителей Хабаровского края.
Итоговые состязания команд-финалистов проекта пройдут 9−14 июня. В рамках финала участникам каждой категории будет предложено выполнить несколько заданий, которые связаны с анализом и оценкой информации, определением приоритетов, выбором стратегических инициатив, распределением и оптимизацией ресурсов, управлением социально значимыми проектами и др. Эффективность работы команды будет оцениваться по достигнутому результату в каждой задаче.