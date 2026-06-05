13 управленцев из Хабаровского края вышли в финал конкурса «Лидеры России. Команда»

«В финал шестого сезона вышли 1400 управленцев, объединенных в 280 команд. С каждым новым сезоном мы видим тенденцию, что опыт “молодеет”: в конкурс приходят руководители с большим управленческим и личным бэкграундом, при этом это человек среднего или даже молодого возраста. В среднем наш финалист — это управленец от 35 до 44 лет, находящийся на пике своей профессиональной формы. Обращу внимание, что каждый четвертый финалист — это молодой управленец от 25 до 34 года, есть и такие, кто моложе 25 лет — это 27 финалистов! Более 80% финалистов — это действующие руководители от уровня начальника отдела и выше. Командный формат показал главное — коллективное участие существенно укрепляет доверие управленцев друг другу и напрямую влияет на результат работы», — отметил Андрей Бетин.