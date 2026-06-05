Галузин назвал рынок России и ЕАЭС безальтернативным для Армении

«Поэтому все эти разговоры с ЕСовской стороны, о которых вы говорите, это, скажем так, от лукавого, потому что рынок России и других стран Евразийского экономического союза является основным, базовым, во многом безальтернативным для Армении», — подчеркнул Галузин.