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Галузин назвал рынок России и ЕАЭС безальтернативным для Армении

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Армения остается одним из главных выгодоприобретателей от работы в Евразийском экономическом союзе. Поэтому обещания Евросоюза выделить Еревану деньги, по его словам, слабо связаны с реальностью. Об этом дипломат рассказал «Интерфаксу» на полях Петербургского международного экономического форума.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Поэтому все эти разговоры с ЕСовской стороны, о которых вы говорите, это, скажем так, от лукавого, потому что рынок России и других стран Евразийского экономического союза является основным, базовым, во многом безальтернативным для Армении», — подчеркнул Галузин.

Замминистра добавил, что «подобные заявления не очень сопрягаются с реальностью».

Тему возможного выхода Армении из ЕАЭС и ее стремления присоединиться к Евросоюзу затронул ранее и президент России Владимир Путин. Глава государства дал понять, что такой поворот событий его не удивил. Путин отметил, что Москва лишь просила армянских коллег принять окончательное решение и стать участником одного из альянсов.

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