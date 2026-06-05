Галузин назвал рынок России и ЕАЭС безальтернативным для Армении

«Поэтому все эти разговоры с ЕСовской стороны, о которых вы говорите, это, скажем так, от лукавого, потому что рынок России и других стран Евразийского экономического союза является основным, базовым, во многом безальтернативным для Армении», — подчеркнул Галузин.
Замминистра добавил, что «подобные заявления не очень сопрягаются с реальностью».
Тему возможного выхода Армении из ЕАЭС и ее стремления присоединиться к Евросоюзу затронул ранее и президент России Владимир Путин. Глава государства дал понять, что такой поворот событий его не удивил. Путин отметил, что Москва лишь просила армянских коллег принять окончательное решение и стать участником одного из альянсов.