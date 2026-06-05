Дмитрий Пьянов оценил перспективы внедрения ИИ в банковские процессы

— Для нас важно системное, централизованное развитие ключевой технологии — Искусственного интеллекта как в банке, так и в экономике страны в целом, — пояснил Дмитрий Пьянов. — Однако сам по себе ИИ не дает финансового результата, результат возникает в момент внедрения в бизнес-процессы. Мы придерживаемся концепции «бережливого ИИ». В банке каждый проект должен быть «счетным» и окупаться в течение нескольких лет, принося 2−3 рубля дохода на каждый вложенный рубль. Если модель не подтверждает прямую экономическую эффективность, она не внедряется.