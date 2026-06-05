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Конюшня, зоопарк и манеж: в Челябинской области центр иппотерапии «Добрая лошадка» получит 100 млн рублей

В Челябинской области центр иппотерапии получит землю и 100 млн рублей.

На Петербургском международном экономическом форуме в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Центр иппотерапии и адаптивной верховой езды “Добрая лошадка” и инвестором.

Соглашение предусматривает предоставление земельного участка в Сосновском районе в аренду по льготной цене для размещения Центра с последующей передачей в собственность. Суммарные вложения в проект на протяжении 10 лет оцениваются в 100 млн рублей.

На выделенной территории планируется создать современную специализированную инфраструктуру: крытый манеж, конюшню, контактный зоопарк, леваду, залы для проведения обучающих мероприятий и другие объекты.

Реализация проекта укрепит социальную инфраструктуру региона и расширит возможности для работы некоммерческих организаций в сфере здоровья, реабилитации и поддержки семей. АНО «Добрая лошадка» неоднократно становилась победителем конкурсов грантов Президента Российской Федерации и губернатора Челябинской области.