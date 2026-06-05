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Четырех человек удалили с ЕГЭ по русскому языку в Нижегородской области

После завершения экзамена министр провёл онлайн‑совещание с главами управлений образования муниципальных округов.

Во время проведения ЕГЭ по русскому языку в Нижегородской области из аудиторий удалили четырёх участников экзамена — об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков.

Русский язык — обязательный экзамен для выпускников 11‑х классов. В этом году процедура проходила в 90 пунктах по всей области, а общее число участников составило 13 038 человек.

В ходе экзамена выявили нарушения:

у одного школьника обнаружили мобильный телефон;

трое других пытались воспользоваться шпаргалками.

Один из случаев особенно удивил организаторов: участник подготовил нестандартные шпаргалки — распечатанные на принтере заметки, которые были вырезаны и склеены в ленту, а в дополнение к ним он взял с собой книгу‑пособие, отметил Пучков.

Кроме того, перед началом экзамена возникла техническая проблема: одна из школ осталась без электричества. Наблюдателям пришлось оперативно задействовать резервные генераторы, чтобы обеспечить нормальные условия для проведения испытания.

После завершения экзамена министр провёл онлайн‑совещание с главами управлений образования муниципальных округов. Участники встречи проанализировали ход испытания и выделили ряд моментов, требующих доработки в будущем.

Ранее сообщалось, что информацию о запрете выходить в туалет на ГИА проверят в Нижнем Новгороде.