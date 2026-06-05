ПМЭФ-2026: «Норникель» демонстрирует комплексный подход к развитию Норильска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Санкт-Петербурге продолжает работу Петербургский международный экономический форум. Сегодня в повестке дня — Арктика. В рамках форума прошла сессия «Арктика для жизни: создание современной среды в опорных населенных пунктах».
Сегодня перед российской Арктикой стоят три задачи: обновить облик поселков и городов на основе типовых архитектурных решений, сохранить человеческий капитал в условиях сурового климата и одновременно создать новые минерально-сырьевые центры как базу для экономического роста.
Участники обсудили: качество жизни в арктических опорных пунктах и городах; какие перемены ждут макрорегион и его жителей; как мастер-планы, которые были разработаны по поручению Президента, помогают развитию Арктической зоны.
О развитии Норильска участникам рассказал первый вице-президент — руководитель блока по взаимодействию с органами власти компании «Норникель» Николай Уткин.
Модератор сессии Кристина Ишханова, передавая ему слово, отметила, что «Норникель» играет существенную роль в реализации комплексного плана развития Норильска.
«Компания думает не только о своих сотрудниках и рабочих местах для жителей Арктики, но и в целом заботится о жителях города», — сказала она.
Николай Уткин в своем выступлении подчеркнул, что Норильск входит в перечень опорных городов Арктики. В 2025 году был утвержден и уже реализуется долгосрочный комплексный план развития агломерации Норильск — Дудинка.
«Норильск — это, конечно, промышленная основа, созданная еще в советский период. Но он должен быть комфортным, современным и перспективным городом. И это задача не только государства, но и бизнеса, который там присутствует, — сказал он. — Самое главное, что на это есть запрос самих жителей».
Николай Уткин напомнил, что для достижения поставленных целей Правительство Российской Федерации, Правительство Красноярского края, компания «Норниель» и администрация Норильска при участии Совета Федерации реализуют комплексный план социально-экономического развития Норильска. На сегодняшний день он оценивается в 120 млрд рублей. Львиная доля — 81 млрд рублей — это финансовые вложения компании «Норникель».
«По сути, речь идет о комплексном переосмыслении северного города, о трансформации городской среды и инфраструктуры. Важно говорить не только о строительстве жилых домов или капитальном ремонте. Мы строим современную поликлинику, реконструируем Заполярный госуниверситет, в Норильском промрайоне появляются круглогодичные общественные пространства. Сейчас приступаем к проекту нового инновационного лицея имени В. Н. Долгих. Я считаю, что это будет лучший северный лицей», — рассказал Уткин.
Кроме этого, идет большая конкуренция за кадровый ресурс. Здесь по словам первого вице-президента «Норникеля», компания многое вкладывает именно в комплексный подход: это забота о человеке, включая психологическую адаптацию, компенсационные пакеты и поддержку семьи.
«Каждый работник, который приезжает на Север, должен получить условия и адаптироваться. Причем эти меры рассчитаны не только на самого работника, который приезжает на Север, но и на членов его семьи — супругов, детей. Это детские сады, социальная инфраструктура, вся необходимая среда. Такой комплексный подход, мне кажется, может гарантировать нам не просто удержание людей, но и развитие Арктической зоны, — отметил он. — Норильск одним из первых пошел по этому пути».
Отдельно Николай Уткин остановился и на стратегии развития производства. Очень важное направление, которое внедряет компания, — это применение искусственного интеллекта и новые технологические подходы.
«Все эти аспекты позволяют нам говорить, что будущее у Норильска и “Норникеля” есть. Мы пытаемся продемонстрировать именно такой комплексный подход», — подчеркнул Уткин, добавив, что это хороший пример взаимодействия государства и крупного бизнеса.