ПМЭФ-2026: «Норникель» демонстрирует комплексный подход к развитию Норильска

«Каждый работник, который приезжает на Север, должен получить условия и адаптироваться. Причем эти меры рассчитаны не только на самого работника, который приезжает на Север, но и на членов его семьи — супругов, детей. Это детские сады, социальная инфраструктура, вся необходимая среда. Такой комплексный подход, мне кажется, может гарантировать нам не просто удержание людей, но и развитие Арктической зоны, — отметил он. — Норильск одним из первых пошел по этому пути».