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На ПМЭФ назвали самые распространенные виды кибератак на бизнес

По итогам прошлого года не менее 500 компаний в России подверглись кибератакам, заявил в рамках ПМЭФ-2026 заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что кибератаки на бизнес могут быть разными.

«Взломы компаний с целью похищения персональных данных сотрудников и другой чувствительной информации, взломы для хищения денежных средств путем подмены или проведения фиктивных платежных поручений, а также целевые атаки с установкой вирусов-шифровальщиков, которые в определенный момент блокируют работу IT-систем и компьютеров, фактически останавливая деятельность компании», — сказал он.

По словам Кузнецова, на ПМЭФ обсуждаются вопросы о том, как противостоять кибератакам.

«Мне кажется, один из ключевых аспектов заключается в необходимости изменения корпоративной культуры в ведомствах и компаниях. Важно, чтобы признание факта кибератаки не воспринималось как что-то постыдное, а, наоборот, становилось частью нормальной практики — о таких инцидентах нужно говорить открыто, чтобы извлекать из них уроки», — сказал он.