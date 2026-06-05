На ПМЭФ назвали самые распространенные виды кибератак на бизнес

«Мне кажется, один из ключевых аспектов заключается в необходимости изменения корпоративной культуры в ведомствах и компаниях. Важно, чтобы признание факта кибератаки не воспринималось как что-то постыдное, а, наоборот, становилось частью нормальной практики — о таких инцидентах нужно говорить открыто, чтобы извлекать из них уроки», — сказал он.