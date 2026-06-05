В Волгограде самый прибыльный бизнес — в сельском хозяйстве

Если вы мечтаете открыть собственное дело, вряд ли стоит начинать с ресторана. Волгоградстат назвал самые прибыльные организации по итогам 1 квартала 2026 года, и сферы общепита в списке нет. 85,1% компаний, работающих в сфере сельского и лесного хозяйства, имеют прибыль, и в регионе это лучший показатель.