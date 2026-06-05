Зампред ВТБ дал прогноз, когда банки приблизятся к уровню прибыли 2024 года

По словам Пьянова, в 2026 году общая прибыль банков составит 3,6−3,9 трлн рублей, в 2027-м — до 4,1 трлн. Дальше показатель будет только расти. «Рекорд 2024 года может быть побит уже в 2027—2028 годах», — сказал топ-менеджер.