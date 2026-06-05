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Зампред ВТБ дал прогноз, когда банки приблизятся к уровню прибыли 2024 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российские банки могут заработать рекордную прибыль уже в 2027—2028 годах — такой прогноз дал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Предыдущий максимум был в 2024 году — тогда сектор получил 3,8 трлн рублей чистой прибыли.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российские банки могут заработать рекордную прибыль уже в 2027—2028 годах — такой прогноз дал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Предыдущий максимум был в 2024 году — тогда сектор получил 3,8 трлн рублей чистой прибыли.

По словам Пьянова, в 2026 году общая прибыль банков составит 3,6−3,9 трлн рублей, в 2027-м — до 4,1 трлн. Дальше показатель будет только расти. «Рекорд 2024 года может быть побит уже в 2027—2028 годах», — сказал топ-менеджер.

Он также напомнил, что сам ВТБ планирует заработать больше 600 млрд рублей чистой прибыли по итогам 2026-го. Это не окончательная цифра: цель могут повысить по результатам первого полугодия.

Что касается прибыли в 1 трлн рублей, то для ВТБ это стратегическая цель в рамках новой трёхлетней программы, отметил первый зампред. «Достичь такого уровня можно только за счёт согласованного роста всех подразделений и партнёров. Самый вероятный сценарий — сбалансированное, устойчивое развитие», — пояснил он.

Ускорить движение к триллиону, по мнению Пьянова, поможет сотрудничество с RWB (структура Wildberries) и вхождение в капитал «Вайлдберрис банка». Доходность этих вложений будет выше, чем банк получал от собственного бизнеса до сделки, — это ускорит и генерацию прибыли, и накопление капитала, подчеркнул топ-менеджер ВТБ.

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