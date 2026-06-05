Под Вторым эстакадным мостом на Острове планируют обустроить спортивные пространства

Территорию под Вторым эстакадным мостом на Острове в Калининграде передали застройщику, чтобы обустроить там парковки и спортивные пространства. Об этом сообщила пресс-служба правительства области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда».
«Под 2-ой эстакадой планируется организация парковочных и спортивных пространств с благоустройством территории в соответствии с техническим заданием городского округа “Город Калининград”», — отмечается в ответе на запрос.
В правительстве также добавили, что обустройство объектов предусмотрено в рамках инвестпроекта «Застройка острова Октябрьский в городе Калининграде», концепция которого была рассмотрена и одобрена на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области в марте 2026 года.
Напомним, заседание инвестсовета прошло в закрытом для прессы режиме. Как следует из протокола, опубликованного на сайте «Инвестируйте в Калининград», проект «Застройка острова Октябрьский в Калининграде» был признан масштабным. Его намерен реализовать «Специализированный застройщик “Город Девелопмент”», учредителем которого является компания «КОРТРОС». Компании планируют передать без торгов несколько участков, в том числе под Вторым эстакадным мостом.
В настоящее время на территории под Второй эстакадой на острове располагаются бесплатные парковки для местных жителей.