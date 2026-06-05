Под Вторым эстакадным мостом на Острове планируют обустроить спортивные пространства

Напомним, заседание инвестсовета прошло в закрытом для прессы режиме. Как следует из протокола, опубликованного на сайте «Инвестируйте в Калининград», проект «Застройка острова Октябрьский в Калининграде» был признан масштабным. Его намерен реализовать «Специализированный застройщик “Город Девелопмент”», учредителем которого является компания «КОРТРОС». Компании планируют передать без торгов несколько участков, в том числе под Вторым эстакадным мостом.