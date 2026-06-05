Песков рассказал о сохранении западным бизнесом интереса к России

Он также напомнил, что после введения санкций часть крупных западных компаний покинула российский рынок — одни, по его оценке, сделали это цивилизованно, другие — нет. Тем не менее ряд игроков остался. Россия, в свою очередь, заинтересована в привлечении иностранного капитала и намерена доказывать статус надежной страны для инвестиций, подчеркнул он.