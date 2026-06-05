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Песков рассказал о сохранении западным бизнесом интереса к России

Интерес западного бизнеса к России не исчезал. Об этом 5 июня в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Все-таки главное — это интерес, который проявляет западный бизнес, а он проявляет. Этот интерес не исчезал, он всегда присутствовал», — сказал Песков.

Он также напомнил, что после введения санкций часть крупных западных компаний покинула российский рынок — одни, по его оценке, сделали это цивилизованно, другие — нет. Тем не менее ряд игроков остался. Россия, в свою очередь, заинтересована в привлечении иностранного капитала и намерена доказывать статус надежной страны для инвестиций, подчеркнул он.

«Мы заинтересованы в том, чтобы доказывать всем, что мы страна надежная, мы лучшая страна для капиталовложений, потому что ни одна страна в мире не может без зарубежных инвестиций развиваться. Это просто невозможно», — добавил Песков.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев 3 июня провел телефонные переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. По его словам, ключевой темой беседы стало экономическое взаимодействие.

Глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг 30 мая отметил, что при возвращении в Россию европейских компаний всё взаимодействие стоит начать с чистого листа. Он добавил, что его коллеги и предприниматели из Евросоюза сохраняют позитивный настрой на перспективы взаимодействия с Москвой.

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