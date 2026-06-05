За год число компаний, использующих валютное хеджирование в Сбере, выросло на 92%

Особенно заметен интерес к управлению валютным риском со стороны малого и среднего бизнеса, прежде всего из-за потребности в удобном, доступном онлайн инструменте фиксации курса. Для этого сегмента в 2025 году Сбер запустил на платформе СберБизнес продукт «Бронирование валютного курса». С его помощью можно либо конвертировать валюту по забронированному курсу — например, для расчётов с поставщиком, либо получить курсовую разницу в рублях. Это может быть удобно, если расчёты проводятся в рублях с привязкой к курсу иностранной валюты, при этом оплата может проходить через другой банк.