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Первые камеры фиксации нарушений на М-12 установили под Нижним Новгородом

Комплексы фотовидеофиксации появились в зонах повышенной аварийности и смогут распознавать непристегнутые ремни и телефоны в руках.

На нижегородском участке платной автомагистрали М-12 «Восток» смонтировали первые комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем (ЦРТС).

Новое оборудование разместили на участках с повышенной аварийностью, которые были определены на основе анализа статистики дорожно-транспортных происшествий. Камеры способны фиксировать широкий спектр нарушений, включая использование мобильного телефона за рулем, а также непристегнутые ремни безопасности как у водителя, так и у пассажира.

В настоящее время комплексы уже смонтированы и проходят финальную техническую настройку перед запуском. Установка данного оборудования является частью масштабной региональной программы по повышению безопасности дорожного движения на скоростных магистралях.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области опровергли слухи о проверках пожилых водителей.