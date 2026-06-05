Первые камеры фиксации нарушений на М-12 установили под Нижним Новгородом

Новое оборудование разместили на участках с повышенной аварийностью, которые были определены на основе анализа статистики дорожно-транспортных происшествий. Камеры способны фиксировать широкий спектр нарушений, включая использование мобильного телефона за рулем, а также непристегнутые ремни безопасности как у водителя, так и у пассажира.