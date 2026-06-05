В Калининграде у школы № 26 разрешили построить многоквартирный дом

Ранее портал «Rugrad» писал, что в 2017 году право аренды участка выставлялось на торги администрацией Калининграда, но под блокированную жилую застройку по начальной цене 2,4 млн руб. Предполагалось строительство домов высотой до 3 этажей всего на 2 квартиры с придомовыми участками. Однако впоследствии в градостроительные документы города были внесены изменения, и земля была выведена из зоны Ж-4 в зону Ж-3, допускающую малоэтажное многоквартирное строительство. Соответствующим образом был изменен вид разрешенного использования участка.