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В Калининграде у школы № 26 разрешили построить многоквартирный дом

Строительство домов запланировано в районе школы № 26.

Областные власти выдали разрешение на строительство многоквартирного дома на ул. Семипалатинской в Московском районе Калининграда. Его получило ООО «СЗ “Норд”» 21 мая. Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

Строительство домов запланировано в районе школы № 26 на участке с кадастровым номером 39:15:141707:173, предназначенном под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 4915 кв. м, а стоимость по кадастру — 13,4 млн руб. Разрешение будет действительно до 21 мая 2028 года.

ООО «СЗ “Норд”» зарегистрировано на ул. Чайковского в Калининграде. Генеральным директором выступает Илья Новиков, а учредителями — ООО «Глобальные инвестиции» и «Атлас. Про». Основной вид деятельности фирмы — разработка строительных проектов.

Ранее портал «Rugrad» писал, что в 2017 году право аренды участка выставлялось на торги администрацией Калининграда, но под блокированную жилую застройку по начальной цене 2,4 млн руб. Предполагалось строительство домов высотой до 3 этажей всего на 2 квартиры с придомовыми участками. Однако впоследствии в градостроительные документы города были внесены изменения, и земля была выведена из зоны Ж-4 в зону Ж-3, допускающую малоэтажное многоквартирное строительство. Соответствующим образом был изменен вид разрешенного использования участка.

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