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Снежная зима и весенние дожди повысят урожайность в Донбассе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР, несмотря на водную блокаду со стороны Украины, ожидают серьезное увеличение урожая в агропромышленном комплексе за счет благоприятных погодных условий в 2026 году.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР, несмотря на водную блокаду со стороны Украины, ожидают серьезное увеличение урожая в агропромышленном комплексе за счет благоприятных погодных условий в 2026 году.

«Зимой и весной 2026 года в ДНР выпало большое количество осадков. В этом году погода благоволит, если сравнивать с прошлым годом, и мы рассчитываем на более серьезный урожай», — сказал Денис Пушилин. Он добавил, что до 2014 года территории ДНР были промышленным регионом, а не сельскохозяйственным, в этой связи площади посевов, нуждающихся в поливе, — преимущественно пшеницы, бобовых культур и подсолнечника — не такие большие. Соответственно, по АПК не так сильно ударил водный кризис. Кроме того, власти региона после воссоединения Донбасса с Россией уделяют гораздо больше внимания поддержке отрасли.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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