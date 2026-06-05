Снежная зима и весенние дожди повысят урожайность в Донбассе

«Зимой и весной 2026 года в ДНР выпало большое количество осадков. В этом году погода благоволит, если сравнивать с прошлым годом, и мы рассчитываем на более серьезный урожай», — сказал Денис Пушилин. Он добавил, что до 2014 года территории ДНР были промышленным регионом, а не сельскохозяйственным, в этой связи площади посевов, нуждающихся в поливе, — преимущественно пшеницы, бобовых культур и подсолнечника — не такие большие. Соответственно, по АПК не так сильно ударил водный кризис. Кроме того, власти региона после воссоединения Донбасса с Россией уделяют гораздо больше внимания поддержке отрасли.