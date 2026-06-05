Продажи авто с пробегом в Красноярском крае выросли на 25% этой весной

На вторичном рынке в регионе по-прежнему чаще всего покупают автомобили старше 15 лет — их доля составляет около 66%. В числе самых популярных моделей остаются Toyota Corolla, Honda Accord, а также несколько моделей Lada, включая «Приору», «семерку» и 2114.