Продажи авто с пробегом в Красноярском крае выросли на 25% этой весной

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Весной 2026 года в Красноярском крае продажи автомобилей с пробегом увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики автомобильного портала «Дром».
По их данным, рост наблюдается во всех регионах Сибири, но в Красноярском крае он оказался самым заметным. В Томской области продажи выросли на 22%, в Иркутской — на 20%.
Отдельно отмечается рост спроса на китайские автомобили — сразу на 72%. При этом их доля на рынке пока остается небольшой. Также увеличились продажи японских, корейских, европейских и американских машин, в среднем на 29−34%.
На вторичном рынке в регионе по-прежнему чаще всего покупают автомобили старше 15 лет — их доля составляет около 66%. В числе самых популярных моделей остаются Toyota Corolla, Honda Accord, а также несколько моделей Lada, включая «Приору», «семерку» и 2114.
Аналитики связывают общий рост рынка с увеличением числа сделок с марта и активизацией спроса на подержанные автомобили.
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